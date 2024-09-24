نجم الزمالك السابق: هدف أيمن منصور فى السوبر الافريقي يشبه قاضية أفشه

أكد لاعب نادي الزمالك السابق عصام مرعي أن الفريق كان متأقلم على الأجواء في جنوب إفريقيا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر بودكاست فنجان شاي مع الإعلامي أحمد أسامة: مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في ١٩٩٦ اتأقلمنا على الأجواء قبلها وذهبنا لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا وتأقلمنا على أجواء الأكسجين القليل وبعد بشهر كنا هنلاعب الأهلي في السوبر الإفريقي في نفس الملعب وإحساس الفريق وقتها أننا بنلعب على ملعبنا.

وتابع: المباراة كانت سجال ومعظم الوقت كانت المباراة في منتصف الملعب وكل فريق كان متحفظ وطرد محمد يوسف وهو كان طرد غريب وإلى حد ما ركبنا الجيم وتوقيت الهدف غير متوقع.

وأضاف: هدف أيمن منصور يشبه هدف افشة في نهائي إفريقيا الخطأ عندما استلم ايمن منصور لم يقابله أحد من دفاع الأهلي والمدافعين كانوا بيرجعوا افشة ايضًا عندما أخطأ الزمالك استلم وضغط وسدد وهناك وجه تشابه بين المباراتين