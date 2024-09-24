نادي جامعة حلوان يعلن إنطلاق فعاليات أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم

أعلن نادي جامعة حلوان عن انطلاق فعاليات أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم، تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً على أهمية إتاحة الفرص الرياضية لجميع فئات المجتمع، في مبادرة تعكس التزام النادى بالمسؤولية المجتمعية والدمج الرياضي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن "الأكاديمية تستهدف جميع الفئات العمرية، وتهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الريشة الطائرة وتطوير مهارات اللاعبين، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة خاصة بين الناشئين، وتوفر العديد من الفوائد الصحية للممارسين، بما في ذلك تحسين اللياقة البدنية وزيادة مرونة وقوة العضلات."

وتشهد الأكاديمية إقبالاً ملحوظاً منذ انطلاقها، حيث تقدم تدريبات تحت إشراف نخبة من أفضل مدربي الريشة الطائرة في مصر.