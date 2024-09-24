آخر تطورات مشروعي محور بديل خزان أسوان ومحور دراو على النيل

قام اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى يرافقه المهندس عيد يحيى رئيس الإدارة المركزية ـ المنطقة العاشرة بأسوان للمقاولون العرب ، والمهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بزيارة تفقدية لمشروع محور بديل خزان أسوان بعد نهو الأعمال.

رافقهم خلال الزيارة المهندس أيمن عبده رئيس قطاع الكباري والأساسات عضو مجلس تنفيذي شركة المقاولون العرب ، والمهندس أحمد عريبة، المشرف على مشروع محور بديل خزان أسوان وكوبري دراو والمهندس حسام عبد القادر مدير مشروع محور دراو، والمهندس مصطفى جمعة مدير مشروع كوبري بديل خزان أسوان.

يشار إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ القطاع الثاني من مشروع محور بديل خزان أسوان تحت إشراف وزارة النقل، وهو عبارة كوبرى خرسانى على النيل يتكون من 14 محور وبطول 676 متر وعرض 29 متر، مكون من 3 حارات فى كل إتجاه وتبلغ الفتحة الملاحية للكوبرى 180م عرض، حيث يساهم المحور فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

على جانب آخر قام رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى مرافقوه بتفقد مشروع محور دراو بين الطريق الزراعي الشرقي، الذي يربط القاهرة بأسوان، والطريق الصحراوي الغربي، الذي يربط القاهرة بأسوان، وذلك عن طريق تقاطعهما فوق نهر النيل والطريق الزراعي الغربي الذي يمتد جنوب مدينة دراو بأسوان.

ويبلغ طول المشروع 18كم بواقع (2) حارة مرورية لكل إتجاه، حيث يشمل المشروع تنفيذ عدد (9) أعمال صناعية (7 كباري - 2 نفق)، منها عدد (4) كباري رئيسية هي (كوبرى النيل بعرض ٢١ متر وكوبرى الزراعي الشرقي بعرض 21 متر - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - کوبری الصحراوي الغربي بعرض 21 متر) وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف هي (كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو) وعدد (2) نفق هما (نفق الدريرة – نفق خط الغاز.