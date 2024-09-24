ندوات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي المونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن الندوات المقامة خلال فعاليات دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

حيث ستقام ندوتان، الندوة الأولى خاصة بمكرمي الدورة السابعة، ويديرها الدكتور عمرو دوارة، وسيتم خلالها تحليل المنجز الخاص بكل مكرم من المكرمين، أما الندوة الثانية ستكون خاصة بلقاء مع رؤساء مهرجانات المونودراما، وسيناقش فيها فلسفة الكتابة للمونودراما وكيفية الشراكة بين المهرجانات وبعضها البعض، وكذلك التنسيق فيما بينهم.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.