وزير الخارجية يلتقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما التقى الوزير عبد العاطي مع رئيس وزراء مملكة بلچيكا الكسندر ديكرو، حيث نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية له، وقد أعرب رئيس الوزراء البلچيكي عن شكره لذلك ونقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

كما تم تناول تطورات الاوضاع في قطاع غزة والأزمة الانسانية هناك، فضلاً عن التصعيد الخطير في المنطقة واحتمالات انزلاقها لحرب اقليمية شاملة والجهود المشتركة لمنع ذلك.