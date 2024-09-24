الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يلتقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم،  التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما التقى الوزير عبد العاطي مع رئيس وزراء مملكة بلچيكا الكسندر ديكرو، حيث نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية له، وقد أعرب رئيس الوزراء البلچيكي عن شكره لذلك ونقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

كما تم تناول تطورات الاوضاع في قطاع غزة والأزمة الانسانية هناك، فضلاً عن التصعيد الخطير في المنطقة واحتمالات انزلاقها لحرب اقليمية شاملة والجهود المشتركة لمنع ذلك.

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