الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ورش في التمثيل والتأليف المسرحي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمونودراما

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة روؤف، عن الورش الفنية التي تقدم خلال فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

حيث تتضمن فعاليات المهرجان هذا العام، ورشة بعنوان «عمل الممثل»، لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة بعنوان «الممثل ولغة الجسد»، للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، وورشة التأليف للمونودراما بعنوان «فن كتابة الأنا والأخر»، للكاتبة والناقدة صفاء البيلى، وتقام هذه الورش خلال أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك  فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

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