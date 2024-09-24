Xiaomi TV A Series 2025.. شاومي تعلن عن تليفزيون بشعار صٌنع في مصر

أعلنت شركة شاومي لأول مرة في مصر عن إطلاق عائلة تلفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 بتقنيات مبتكرة وتصنيع محلي مصري، مما يعزز التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي.

يأتي التلفاز مزودًا بنظام Google TV الذي يجمع الأفلام، والعروض التلفزيونية، والقنوات المباشرة، وكل المحتوى المفضل لديك من اشتراكاتك في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين التطبيقات، يمكنك الآن الوصول إلى آلاف التطبيقات والقنوات المجانية مباشرة من التلفاز، مع توصيات مخصصة تستند إلى تفضيلات كل مستخدم. يوفر Google TV تجربة مستخدم شخصية وسهلة، حيث يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة الاستمتاع بمحتوى يناسب اهتماماته.

مواصفات تقنية متقدمة لتجربة ترفيهية مثالية

1. شاشة 4K فائقة الدقة مع HDR10 و HLG

يقدم تلفزيون Xiaomi TV A Series 2025 تجربة مشاهدة غير مسبوقة بفضل شاشة 4K Ultra HD ذات الدقة العالية 3840x2160 بكسل. الشاشة مدعومة بتقنيات HDR10 و HLG لتقديم نطاق واسع من مستويات السطوع، مما يعزز التباين ويوفر صورًا غنية بالتفاصيل سواء في الإضاءة الساطعة أو المشاهد المظلمة. هذا المزيج الفائق من التباين والوضوح يتيح لك الاستمتاع بتجربة سينمائية داخل منزلك.

2. تقنية MEMC للحركة السلسة

مع تقنية MEMC (تقدير الحركة وتعويض الحركة)، تم تحسين أداء التلفاز أثناء المشاهد السريعة والحركة المكثفة، مثل المباريات الرياضية أو أفلام الأكشن. تعمل هذه التقنية على تقليل التشويش والاهتزاز، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة بدون أي تأثيرات مزعجة.

3. صوت ستيريو مع تقنية DTS Virtual:X

تتميز تلفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة بقوة 10 واط لكل منهما، مما يوفر تجربة صوتية غامرة وثرية بالتفاصيل. تدعم تقنية DTS Virtual:X تحويل الصوت ثنائي الأبعاد إلى تجربة صوتية متعددة الأبعاد، مما يخلق إحساسًا بالعمق والارتفاع، لتعيش تجربة صوت سينمائية متكاملة في منزلك.

4. تصميم بدون حواف لجمالية فائقة

يتميز التلفاز بتصميم Bezel-less، مما يعزز الإحساس بالانغماس في المحتوى المعروض بفضل نسبة الشاشة العالية إلى الجسم. يتمتع التلفاز بتصميم أحادي الجسم Unibody مع لمسة من الجمال والأناقة، ليصبح قطعة فنية تكمل أي ديكور داخلي.

التحكم الصوتي الذكي بمساعدة Google Assistant

أصبح التحكم في التلفاز أكثر سهولة بفضل Google Assistant المدمج، والذي يسمح لك بالبحث عن الأفلام، تشغيل التطبيقات، تشغيل الموسيقى، وحتى التحكم في الأجهزة الذكية في منزلك، كل ذلك باستخدام الأوامر الصوتية. يمكن الوصول إلى Google Assistant بسهولة عن طريق الضغط على زر مخصص في جهاز التحكم عن بعد.

توصيل سهل ومتكامل مع الأجهزة الأخرى

بفضل تقنية Bluetooth 5.0 والاتصال المزدوج النطاق Wi-Fi 2.4GHz/5GHz، يتيح التلفاز الاتصال السريع والمستقر بشبكات الإنترنت والأجهزة الأخرى. كما يدعم التلفاز تقنيات مثل Chromecast المدمجة، مما يتيح لك بث المحتوى من هاتفك أو جهازك اللوحي إلى التلفاز بكل سهولة.

معالج عالي الأداء

يتميز تلفاز Xiaomi TV A Series 2025 بمعالج رباعي النواة A55 ومعالج رسومات Mali-G52، مدعومين بـ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، ما يوفر تجربة ترفيهية سلسلة وأداء ممتاز سواء كنت تشاهد المحتوى أو تستخدم التطبيقات.

صناعة محلية بفخر

أحد أهم الإنجازات في إطلاق تلفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 هو أن هذه الأجهزة مصنوعة محليًا في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شاومي بدعم الصناعة المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة تناسب احتياجات المستخدم المصري، مع الحفاظ على معايير عالمية في التصميم والتكنولوجيا.