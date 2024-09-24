الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ أسوان يهدي أفواج سياحية هدايا تذكارية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بأحد الأفواج السياحية الفرنسية الذى يضم 32 سائح، أثناء جولته الميدانية اليومية لمتابعة إستعداد لؤلؤة النيل الساحرة للإحتفال باليوم العالمى للسياحة.

 

 

اليوم العالمى للسياحة 

وأجرى المحافظ حوار معهم، حيث أكد لهم على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للإستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد.

 ولفت محافظ أسوان، إلى أن أسوان جاهزة لإستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب ، فيما أعرب الفوج السياحى عن سعادتهم لزيارة محافظة أسوان ، وإنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية داخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى قاموا بزيارتها فى ظل الأمن والأمان والإستقرار الذى تنعم به مصر .

 

كما قاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان ، وحرص المحافظ على توزيع هدايا تذكارية تحمل الهوية البصرية لأسوان .

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