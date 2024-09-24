غادة عجمي: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل بنيويورك اعتراف دولي بجهود الدولة مع الشباب

تحدثت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عن مشاركة منتدى شباب العالم الذي ترعاه الأكاديمية الوطنية للتدريب في قمة المستقبل، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قائلة: " اعتراف دولي بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدولة المصرية في ملف تمكين الشباب".

وأكدت "عجمي" في تصريحات خاصة للوفد، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تساعد الشباب على تقديم أفكارهم والمساهمة في صنع القرارات العالمية، وفرصة لشبابنا في مزج وعرض أفكارهم وتبادل الرؤى مع مختلف الحضور وبالتالي المشاركة في بناء جسور التواصل بين الشباب وصناع القرار.

ونوهت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل فرصة لتطوير قدرات الشباب وتوسيع مداركهم حول التحديات المشتركة، مما يؤكد على الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

واختتم بالأمس منتدى شباب العالم اليوم، مشاركته في قمة المستقبل والتي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاءت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.