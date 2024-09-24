صرف إسلام بحيري من النيابة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل إسلام بحيري وصرفه من النيابة عقب دفع كفالة 20 ألف جنيه في خزينة النيابة.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على إسلام بحيري؛ خلال الساعات الماضية لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

القبض على إسلام بحيري

وتمكنت قوات الأمن من القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس، وتم ترحيله إلى نيابة مصر القديمة لإجراء استئناف على حبسه، وصرفه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكان إسلام بحيري، قدم استئنافا على قرار المحكمة بسجنه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد، وتحديد جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظرها.

حبس إسلام بحيري 3 سنوات

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بحبس الباحث إسلام البحيري 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وكشف مصدر قضائي، أن إسلام بحيري، عليه 4 أحكام غيابية، صادرة ضده بالحبس «عام» و«3 سنوات» في قضية شيكات بدون رصيد، جنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024، شيك بدون رصيد، جنح العجوزة، وصادر أيضا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.