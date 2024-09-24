بينار دينيز تتألق بجانب كيندال جينر بعرض ملفت بأسبوع الموضة في باريس (صور)

فاجأت النجمة التركية بينار دينيز محبيها يوم أمس، بظهورها الملفت في العرض الذي قدمته شركة منتجات العناية الشخصية "لوريال" ضمن أسبوع الموضة في باريس.



ولأول مرة انضمت بينار إلى عارضات ونجمات عالميات مثل كيندال جينر ، والنجمة الأمريكية جين فوندا التي أذهلت الجميع بإطلاتها اللامعة.

وشاركت النجمة التركية التي تزوجت حديثًا من حبيبها النجم التركي كان يلدريم بحفل زفافٍ بسيط في العاصمة الإيطالية روما، مجموعةً من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها أثناء ظهورها في

عرض "لوريال" يوم أمس عبر صفحتها الرسمية على موقعتبادلالصوروالفيديوهاتالأشهرانستجرام.

واختارت بينار الظهور بفستانًا حريرًا باللون الأبيض ، نسقته مع شال بنفس اللوه، وحذاء كعب عالٍ باللون البيج.

وحضر الحفل العديد من المتحدثات الدوليات السابقات باسم شركة لوريال، ومن بينهن جينر، ولونجوريا، وماكدويل، وهايدي كلوم، إلى جانب السفيرة الجديدة كارا ديليفين التي اختتمت منصة العرض بإطلالتها الأنيقة