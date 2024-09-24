"النيل للطيران" تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الزمالك إلى الرياض

سيرت النيل للطيران عصر اليوم رحلة خاصة رقم NP253 علي متن طائرتها من طراز إيرباص A320 لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الي الرياض لخوض مباراة كاس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية وأقيم قبل ذلك لقاء جمع الفريقين في مبارة كاس السوبر الأفريقي منذ 30 عاما بجنوب أفريقيا وفاز بها الزمالك ١/٠

هذا وتم إنهاء إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقام مسئولي النيل للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة حرصاً علي راحة افراد البعثة

جدير بالذكر بان النيل للطيران تنفرد بالسفر مباشرة من القاهرة إلى 14 مدينة بالمملكة العربيه السعودية.