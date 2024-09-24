محافظ قــنا يتعهد بإدراج معبد دندرة على لائحة التراث العالمى

تعهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قـــنا فى تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بإدراج معبد دندره فى لائحة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

ويعد معبد دندرة أحد أكمل المعابد المصرية وفقاً للدكتور خالد شاهين أستاذ ورئيس قسم الأثار اليونانية والرومانية بكلية آثار جامعة القاهرة.

كما يعد عدم إدراج معبد دندره على لائحة التراث العالمى؛ أبرز أسباب انحسار السياح عنه رغم مرورهم بمحافظة قـــنا يومياً؛ قادمين من الغردقة للأقصر والعكس.

وتبين لـ"الوفد" من بعض أساتذة وخبراء الآثار والعاملين بقطاع السياحة؛ بأن شركات السياحة العالمية تعتمد برامج رحلات السائحين حول العالم؛ على زيارة المناطق الأثرية المدرجة فقط على لائحة التراث العالمى!!

وتعانى منطقة آثار دندره حالياً من تجاهل منطقة مدافن الأبقار المقدسة وبوابة معبد حورس المندثر الشهيرة ووصول التعديات الأهلية إليها، رغم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين!!

وتعد بوابة معبد حورس الأثرية آخر ما تبقى مقاوماً لعوامل التعرية عبر قرون والتى كانت متصل بطريق كباش مندثر يربط بينها وبين بوابة معبد حتحور.

ويطالب رواد معبد دندرة بتغطية المصرف المائى المار أمام البوابة الأمامية للمعبد لتيسير الوصول إليه دون مخاطر.

فى سياقٍ متصل، تعهد محافظ قـــنا بوضع خطة للتنمية السياحية المستدامة؛ ووضع جميع المناطق الأثرية بالمحافظة على خريطة السياحة العالمية.

كما تعهد الدكتور عبدالحليم، بالعمل على خطط ترويج مستقبلية لآثار قـــنا وعلى رأسها آثار نقادة؛ لتكون مقصداً لسياح العالم قريباً.

وكان محافظ قــنا وقيادات الآثار والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة؛ قد احتفلوا فى الساحة الأمامية لمعبد دندرة باليوم العالمى للسياحة اليوم "الأربعاء"؛ فى اطار استعدادات قطاع السياحة والآثار بجنوب الصعيد بالموسم السياحى الجديد.