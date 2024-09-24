رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ شبكتى المياه والصرف بمنطقة الرابية

يتابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولى الجهاز الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ المرافق الداخلية لمنطقة الرابية المضافه لمدينة الشروق.

أوضح رئيس الجهاز أنه جارى حالياً العمل بشبكة الصرف الصحي ، إذ تم الحفر ومد المواسير من نوع (UPVC) حتى الآن بطول 1500متر والتى تضمن أقطار 400 مم للرئيسى وقطرى 225مم ،و280مم للفرعى وكذا إنشاء 53 مطبق صرف .

كما تشمل الأعمال أيضاً تنفيذ شبكة المياه الفرعيه بأطوال بلغت حتى الآن 300متر ،وذلك لقطر 110مم ، و200مم وهى تعتبر المرحله الثانيه بعد إنهاء الجهاز خط 710مم وربطه تغذيته بالمياه النقية.

وأضاف رئيس الجهاز أن نطاق العمل يستهدف جنوب المنطقه ناحية مدخل طريق جنيفه بالمجاورات (1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9 ) .

ووجه طاقم الإشراف والشركه المنفذه خلال إجتماعه بموقع العمل بسرعة إنهاء الأعمال والدفع بجميع الإمكانيات والمعدات والإنتهاء من المشروع على الوجه الأمثل نظراً لأهميته ومساهمته فى تحقيق خطة التنميه بالمنطقه .