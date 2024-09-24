الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

روابط تحميل الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الروابط الرسمية الخاصة بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية. 

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية المقررة على طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الأول. 

آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لسهولة تحميلها. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتوجب على الطلاب طباعة الواجبات المنزلية بعد تحميلها من موقع الوزارة ثم حلها، وبعد ذلك تسلم لمعلم الفصل لتقييمها. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية. 

تحميل الواجبات المنزلية الموحدة 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الأول الابتدائي (اضغط هنا). 
 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثاني الابتدائي (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثالث الابتدائي (اضغط هنا). 
 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الرابع الابتدائي (اضغط هنا) 
                               

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الصف الخامس الابتدائى (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف السادس الابتدائي (اضغط هنا). 
 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الأول الإعدادي (اضغط هنا).

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثاني الاعدادي (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثالث الإعدادي (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الأول الثانوي (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثاني الثانوي (اضغط هنا). 

لتحميل الواجبات المنزلية الموحدة والتقييمات والأداءات الصفية لطلاب الصف الثالث الثانوي (اضغط هنا). 

 

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