رئيس جامعة سوهاج يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إجراءات استقبال وتسكين الطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية والتي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى ٢٦ من ذات الشهر .

وخلال جولته اطمئن النعماني علي عملية التسكين، موجهاً بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والرد على استفسارات أولياء الأمور بخصوص إجراءات التسكين وطمأنتهم على أبنائهم، مؤكداً أن المدن الجامعية لجامعة سوهاج هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المدينة الجامعية استقبلت أعدادا كبيرة من الطالبات برفقة أولياء الأمور لإنهاء إجراءات التسكين، والتى تتضمن الكشف الطبي والذى يشمل تحليل المخدرات، والهدف منه الاطمئنان على سلامة أبناءنا الطلاب، ثم يليه استكمال الأوراق المطلوبة، والتى تقوم بها وحدة الإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية بأن المدن الجامعية شهدت في اليوم الأول للتسكين اقبالاً كبير من طالبات كلية العلوم، الصيدلة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة، الحقوق، التربية النوعية، التمريض والتربية الرياضية وذلك طبقا للجدول المدرج للتسكين، مشيراً الي ان إجراءات تسكين الطلاب القدامي لباقي الكليات تستمر حتي يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر، و طبقاً للجدول الزمني للتسكين تم تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب، وتم توزيع الكليات على هذه الأيام.

وفي سياق آخر شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي فى فعاليات المؤتمر الأول الذى نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتفعيل دور القيادات الطلابية، تحت عنوان "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية"، برعاية ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد المصري للجامعات، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن المؤتمر أقيم بجامعة قناة السويس بمشاركة وفود الجامعات والمعاهد الحكومية، مضيفاً أن المؤتمر جاء تزامناََ مع انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق البناء المتكامل للإنسان من كل جوانبه التعليمية، الصحية، الرياضية، الاجتماعية، والثقافية.

وأوضح النعماني، أنه خلال فعاليات المؤتمر تم أيضاً الاحتفال بتدشين مبادرة "100 يوم رياضة"، داخل الجامعات المصرية، بهدف تشجيع الطلاب على الانخراط فى الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص، لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم فى المجال الرياضي لرسم صورة جديدة للرياضة بالجامعات المصرية، وترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة وجزء لا يتجزأ من الممارسات اليومية، مشيراً إلى أن المؤتمر أكد على أهمية الرياضة كدعامة أساسية لتطوير وتنمية وبناء الإنسان، ولها دور كبير فى تعزيز الصحة الجسدية والعقلية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لبناء الإنسان المصري، مع التركيز على إعداد جيل من الشباب يتمتع بالقوة البدنية والعقلية والقدرة على الإبداع والابتكار.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يعد خطوة هامة لتعزيز قدرات الشباب وتوسيع آفاقهم فى المجال الرياضي، وهو فرصة جيدة لتبادل التجارب والخبرات بين الطلاب واكتساب المعارف الرياضية، مضيفاً أن المؤتمر حضره نخبة من القيادات الوزارية والأساتذة والمتخصصين فى المجال الرياضي، والمهتمين بالرياضة الجامعية، كما تضمن مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية والأنشطة الرياضية المختلفة.

وذكر أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن المؤتمر شمل عدد من ورش العمل التدريبية حول موضوعات التسويق الرياضي، القيادة، العمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، وأيضاً تنظيم ندوة تثقيفية عن الرياضة الجامعية وتغيير المناخ، وأيضاً محاضرة عن المرأة والرياضة الجامعي.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن برنامج مؤتمر القيادات الطلابية تضمن تنظيم عدد من المسابقات الرياضية للمشاركين بالمؤتمر، وإجراء مباريات فى ألعاب كرة السلة، الكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، بالإضافة إلى حفل الفنون الشعبية والألعاب الترويحي.