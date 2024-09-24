الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب الصناعة.. بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية و"مافي" للصناعات الزراعية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وشركة "مافى" للصناعات الزراعية ، بروتوكول تعاون مشترك لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

وقع بروتوكول التعاون الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة "مافي" للحاصلات الزراعية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى وضع إطار عمل للتعاون بين مافي والأكاديمية في المجالات الدعم الفني والاستشارات، التوظيف لفريق التقنية والذكاء الاصطناعي تصميم الروبوتات النموذجية، التدريب المتقدم في الذكاء الاصطناعي ، إنشاء أول مركز للتميز في إدارة سلسلة الإمداد والصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، إطلاق أول مسابقة "NextGen AI Arabia" للشباب العربي المبتكر لحلول الذكاء الاصطناعي.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "مافي" ، مؤكدا أهمية دور الجامعات وجهودها في مواكبة التحولات في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة للتحديات التي تواجه الوطن العربي .

بينما قال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة "مافي" يسعدنا أن نتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، التي رسخت مكانتها كمنارة للعلم والتطور مؤكداً أن التعليم هو المحرك الأقوى للتقدم وللنجاح في اقتصاد اليوم.