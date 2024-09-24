خبير: الهند يمكنها لعب دورًا مهمًا في تهدئة الحرب الروسية الأوكرانية

قال سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية، إن وجود الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الأمم المتحدة يمكنه من التفاوض مع الكثير من رؤساء العالم، مشيرا إلى أن دولة الهند أو بعض الدول الأخرى قد لا تعمل كما يريد زيلينسكى، إذ يرغب بالحصول على دعم عسكري كبير من العديد من دول العالم لمساعدته في حربه ضد روسيا.

المساعدات العسكرية

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رؤساء الدول يمكنهم مساعدة أوكرانيا لكن ليس عن طريق إمدادها بالمساعدات العسكرية بل عن طريق إيجاد سبل للتفاوض مع روسيا، مشيرا إلى أن الهند يمكنها أن تلعب دورا هاما في تهدئة الأوضاع نظرا لعلاقاتها الجيدة مع كلا طرفين الصراع.

حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن حل الأزمة الروسية الأوكرانية لا يكمن في وجود دولة تلعب دور الوسيط في المفاوضات، ذاكرا أن أوكرانيا قد لا تكون مستعدة للتفاوض مستدلا على ذلك بسعي أوكرانيا الدائم لاستيراد الإمدادات العسكرية من جميع الدول الأوروبية وأمريكا، متابعا أن مطالبتها بضرب المناطق الاستراتيجية في روسيا يدل على أنها لا ترغب في السلام مع روسيا بل تريد تصعيد الأمور ومواصلة هذا الصراع.