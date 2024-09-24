رحيل شقيق إيساف| لحظاته الأخيرة تصدم أسرته وأهداف لم يكملها

دقائق غير متوقعة بين الحياة والموت ظهرت على الحساب الشخصي للراحل نمازي جبل شقيق الفنان إيساف الذي رحل صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة.

لحظات نمازي الاخيرة تنبض بالحياة

كانت آخر المشاركات لـ نمازي عبر صفحته على فيسبوك تنبض بالحياة بمسار طبيعي دون شكوى من مرض أو ألم أو شكاوى من متاعب الحياة، بجانب الاحتفال الكبير بعيد ميلاده قبل 10 أيام وتبادل رسائل التهنئة والمعايدة مع أصدقائه.

وكانت آخر صورة يشاركها نمازي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك من رحلته الصيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وعلق عليها مازحا احنا بتوع الساحل الطيب لامؤاخذه

رحيل مفاجئ لـ نمازي جبل بعد أيام من عيد ميلاده

ومن المفارقات القدرية الصادمة توفى نمازي جبل بعد حوالي 10 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، حيث حرص أصدقاؤه على تهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقام بالرد عليهم معبرًا عن فرحته بالتهنئة.

وبعد أيام من تلك الأجواء المرحة انطفأت أضواء الحياة على حسابه ليعلن نجله عن وفاته، قائلاً: "البقاء والدوام لله توفى الى رحمة الله أبويا نمازي جبل فضًلا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة"، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد ومكان الجنازة.

وفي صدمة ثقيلة من نوعها عدد من أصدقائه لم يصدقوا خبر وفاته منهم من دعا له ونعاه بجمل مؤثرة وآخرون أخذوا يرددون اسئلتهم بخوف وتردد عن صحة خبر وفاته من عدمه.

وقبل 10 أيام تمنوا له طول العمر والسعادة طيلة حياته، مما جعل الشكل الخارجي للحساب الخاص بـ نمازي دقائق بين الحياة والموت وكيف أن الموت سريع لايمهل صاحبه أحيانا وداع أهله وأصحابه واقاربه.

حرص نمازي في لحظات عيد ميلاده التي لم يعلم بأنها الحديث الاخير بينه وبين أهله وأصحابه على التعبير عن سعادته بمعايدتهم ودعواتهم، كما شكرهم على مشاركتهم للاحتفال بيومه المميز.

فال بيومه المميز.