حسام الشاعر يفتتح مهرجان الغردقة لسينما الشباب للعام الثانى على التوالى

رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية:مجموعة «صن رايز» تسهم بشكل فعال فى الترويج للمقاصد السياحية

افتتح حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق «صن رايز»، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمستمر حتى 24 سبتمبر 2024، فى نسخته الثانية.

أكد حسام الشاعر، أن سياحة المهرجانات تعد أحد عناصر الترويج السياحى الفعال التى ترعاها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، وهى إحدى أهم وسائل الجذب السياحى.

وأشار حسام الشاعر الى أنه انطلاقاً من هذه الأهداف، فإن مجموعة صن رايز تعمل بكامل طاقتها لرعاية المهرجانات التى تسهم بشكل فعال فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية وخاصة المهرجانات الفنية ومنها مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وكل عمل من شأنه تمكين الشباب.

وأضاف: «مهرجان الغردقة لسينما الشباب ولد ووصل لدورته الثانية معنا فى صن رايز، ونتعاون مع إدارته ليكون واجهة سينمائية حضارية لمصر والعالم العربي، خاصة أن كثيرًا من ضيوفنا فى فنادق صن رايز من الأجانب يحرصون على متابعة أفلامه وحضور حفلى افتتاحه وختامه».

وخلال حفل الافتتاح قام حسام الشاعر بتكريم عدد كبير من الفنانين والمنتجين والمخرجين المشاركين فى المهرجان أهمهم الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والمنتج هشام عبدالخالق رئيس غرفة صناعة السينما والمخرجة ساندرا نشأت.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وفندق صن رايز جاردن بيتش.