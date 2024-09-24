خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ مراحله الأولى وسيكون تصاعديًا

قال مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دولة الاحتلال تعتدي على لبنان من خلال جولات جوية، إذ بدأ العدوان الإسرائيلي مراحله الأولى هناك، والتي سوف تكون تصاعدية.

حزب الله اللبناني

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ردود حزب الله غير كافية حتى الآن، ولكن متوقع أن تكن تصاعدية من خلال قصف الأهداف النوعية من حيفا إلى تل أبيب.

وتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي، حدوث العديد من الجولات والتصعيد بالقصف الجوي والصاروخي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف أماكن في مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك والهرمل وجرود جبيل، والتي تعتبر مناطق استراتيجية وعسكرية بالنسبة لجيش الاحتلال، إذ تحتوي على مخازن ذخيرة وصواريخ لحزب الله.

الهجمات التي حدثت أمس كانت لأهداف عسكرية

وأوضح، أن الهجمات التي حدثت أمس كانت لأهداف عسكرية، ولكنها تسببت في إصابة ما يقرب لـ500 شخص، وكان أغلبها من المدنيين، لافتا إلى أن قواعد الاشتباك لا زالت مضبوطة، إذ إن حزب الله ودولة الاحتلال يتجنبان الحرب الشاملة، التي قد تصبح إقليمية.