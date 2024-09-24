السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق إيساف المفاجئة.. زوجة نمازي جبل تكشف مفاجأة (تفاصيل)

توفى منذ قليل نمازي جبل شقيق المطرب إيساف جبل، وفقًا لما أعلنه نجله خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وفاة شقيق إيساف

وكتب ابن شقيق إيساف المتوفي: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلًا وليس أمرا الدعاء له بالرحمة".

زوجة نمازي جبل شقيق إيساف تكشف عن سبب وفاته

في الوقت نفسه، كشفت ميساء زوجة الراحل نمازي جبل شقيق المطرب إيساف، عن السبب الحقيقي وراء وفاة زوجها، لتصرح بإنه توفى نتيجة هبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية، ما أدى إلى وفاته في نفس اللحظة قبل نقله إلى المستشفى.

سبب وفاة شقيق إيساف

كما أشارت زوجة الراحل إلى إن وفاة زوجها كانت صدمة للجميع، فلم يكن هناك أي إنذار مسبق عن تدهور حالته الصحية. فيما عبرت عن حزنها الشديد لفراقه مطالبة الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولها وللعائلة بالصبر والسلوان.

وكان زعم البعض أن وفاة نمازي شقيق المطرب إيساف جاءت بعد صراع طويل له مع المرض.

موعد ومكان جنازة وعزاء شقيق إيساف

يذكر أنه حتى الآن، لم تعلن الأسرة أية تفاصيل عن موعد ومكان الجنازة أو العزاء على الفقيد، بل ما زالوا يواصلون إتمام الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان في مقابر الأسرة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العزاء قريبًا بعد الانتهاء من الترتيبات.

كما بدأت تتوافد التعازي من الأهل والأصدقاء والفنانين إلى الأسرة، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم لفقدان نمازي جبل شقيق المطرب إيساف.

آخر أعمال إيساف

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال إيساف السينمائية مشاركته في فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض في عام 2019 وشاركه فى البطولة نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم: راندا البحيرى، وإلهام عبدالبديع، وأحمد تهامى، وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.