محافظ البحيرة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه دمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، و السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له، بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور.

حيث تعد واحدة من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة والتي تم تنفيذها ضمن أعمال الاتحاد الأوروبي بأعلى المقاييس العالمية.

وذلك في إطار زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، لتعزيز أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية

حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن المحطة من المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه البحيرة.

كما قامت الدكتورة المحافظ وسعادة السفيرة بتفقد المحطة بالكامل والتي تتكون من (غرفة المدخل ـ المصافي -إزالة الرمال- قنوات الأكسدة - أحواض الترسيب النهائي - وحدة قياس التصرف - حوض تلامس الكلور - محطة رفع الحمأه المنشطة المعادة والزائدة - حوض تركيز الحمأة - محطة ضخ الحمأة المركزة -أحواض تجفيف الحمأة - محطة ضخ مياه التصافي).

كما تفقدا المعمل الخاص بالمحطة وغرفة الاسكادا، وتابعا نموذج إدارة أزمة لوحدة السلامة والصحة المهنية ومحاكاة تسرب الكلور بأحد العنابر وكيفية التعامل معه والذي أوضح مستوى المهارة والتدريب،

كما تم متابعة إصطفاف عدد من المعدات الخاصة بالشركة وجاهزيتها و أيضا الجزء المخصص للتوسعات المستقبلية بالمحطة بطاقة 18 ألف م3 يوم.

وخلال الجولة أشادت الدكتورة جاكلين عازر ،بالمحطة كونها واحدة من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة والتي تم تنفيذها ضمن اعمال الاتحاد الأوربي بأعلى المقاييس العالمية، بسعة معالجة تصل إلى30 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين خدمات الصرف الصحي وإعادة تدوير المياه وتخدم مايقارب من 170 الف مواطن، مما يعزز الاستدامة البيئية.

مشيرة إلى أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين جودة مياه الشرب للمواطنين.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر عن سعادته بتلك المشروعات والتي تتماشى مع رؤية الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة ودعم المشروعات الخضراء، وأكد على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما أشار السفير كريستيان برجر إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في توافق الرؤى بين الإتحاد الأوروبي والدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية بالمحافظة

مؤكداً تطلع الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون في هذه المجالات لضمان جودة حياة أفضل المواطنين.