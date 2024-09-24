محافظ قنا: قرية دندرة تمتلك مواصفات السياحة الريفية

قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في محافظة قنا، وبالاخص قرية دندرة بطبيعتها الريفية والسياحية، التى تجعلها فى مصاف قرى السياحة الريفية في مصر، فضلا عن امتلاكها لمقوم أثرية متميزة مثل معبد دندرة، أجمل المعابد المسقوفة في الصعيد بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، والتى تعتبر عناصر جذب سياحي يجب أن توضع حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.

وحضر المحافظ، جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح إختيار قرية دندرة مقصدا للسياحة الريفية بمحافظة قنا، يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بالمشروعات التنموية المستدامة ذات العائد المجتمعي المباشر.

ونوه المحافظ، أن المحافظة حريصة على وضع قرية دندرة علي خريطة السياحية الريفية في مصر، مؤكدًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية لفهم احتياجات وأولويات القرية من خلال إشراك أفراد المجتمع في وضع وتنفيذ خطط التنمية، يأتى ذلك تزامنًا مع دخول مبادرة حياة كريمة للقرية والتى ستعمل على تحسين البنية التحتية للقرية.

وتابع محافظ قنا، أن دعم وتشجيع السياحة الريفية يعتبر أحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، لتحسين الظروف الاقتصادية لسكان القرية وخلق فرص عمل حقيقة لهم، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالريف المصري، وحرص الدولة على الاستفادة من الاستثمارات العامة، التى تم توظيفها لرفع مستوى البنية التحتية والأساسية لتنمية قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استمع محافظ قنا، خلال الحوار المجتمعي لعدد من أهالى القرية الذين ثمنوا جهود محافظ قنا في فتح قنوات للتواصل مع المواطنين.

حضر الجلسة، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والامير حسين المدثر أحد الشخصيات العامة بقرية دندرة، والقس ولسن نجيب راعى الكنيسة الانجيلية بدندرة والقمص يوسف أميل راعى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدندرة، والسيد جاد الرب مدير عام آثار منطقة قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار، والدكتور محمد كمال منسق الهوية البصرية بالمحافظة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة وحشد من أهالي قرية دندرة.

مصر الخير والسياحة الريفية:

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه بحث سبل التعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة المقبلة فيما يخص تطوير قرية دندرة وتنفيذ مشروع رفع كفاءة القرية لتصبح مقصد للسياحة الريفية لإعادة وضع محافظة قنا علي خريطة السياحة العالمية .

وبيّن أن قرية دندرة تضم معبد من أكبر المعابد الفرعونية، وهو مكتمل بألوانه الزاهية والمميزة التي يمكن أن تجذب السائحين من مختلف بلدان العالم.