الكشف على 722 مريضًا ضمن قافلة طبية بقرية 31 بصار بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 722 مريضًا بقرية 31 بصار - بلقاس وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية" وتحت إشراف الدكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، انف وأذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، عظام)، إلى جانب فريق المبادرة والتثقيف الصحي.

وتضمن الفحص الطبى باطنة 114 اطفال 130 عظام 39 جراحة 85 أسنان 90 جلدية 112 نساء وتنظيم أسرة 58 رمد 40.

كما تم إجراء 153 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و40 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 124 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 18 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.