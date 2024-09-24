احالة 132 مخالفة تموينية الى النيابة العامة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة مؤكدا على أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

واضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 132 محضر بمراكز ومدن المحافظة وقرر المحافظ احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 95 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 37 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 15 محضر تصرف في دقيق (43 شيكارة) وعدد 31 محضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 39 محضر نقص وزن وعدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و عدد 1 محضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة (1515 رغيف) و ⁠عدد 3 محاضر تجميع دقيق بقيمة (38) شيكارة وعدد 2 محضر تجميع بطاقات بعدد (344) بطاقة وعدد 1 محضر عدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات والمحاضر عدد 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد 1 محضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 1 ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (اسطوانة غاز) وعدد 5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) وعدد 1 محضر طلمبة بنزين بدون ترخيص وعدد 1 محضر غش تجارى وعدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة و ⁠عدد 1 محضر سلع بدون بيانات وعدد 1 محضر تجميع سلع تموينية

وتم التحفظ علي 3 اسطوانات غاز و30 كجم لحم بلدي و300 لتر سولار و600 لتر منظفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مرزوق على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.