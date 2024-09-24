إصابة 4 أشخاص في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وجها لوجه نتج عنه إصابة قائدي السيارتين وعاملين من مستقلي السيارة الثانية بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "حسام . ا . ع . ا" 21 سنة سائق اصطدم وجها لوجه بالسيارة ميكروباص قيادة "كريم . م . ع" 20 سنة عامل يقيمان دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وقائد السيارة الثانية بسحجات متفرقة بالجسم ومستقلي السيارة الثانية "يحيى . م . ر" 18 سنة طالب بكدمات متفرقة بالجسم و"محمد . ع . ع" 21 سنة عامل بكسور وكدمات متفرقة بالجسم يقيمان دائرة المركز وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام عامل زراعي في منتصف العقد الخامس من العمر مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر بأيد اليمنى تعدت عليه زوجته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها بسبب خلافات أسرية وحال تدخل طفلهما في الثالثة عشرة من عمره لفض المشاجرة أصيب بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد يقيمون بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وجرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول كل من :- "عادل . ش . ج . د" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمنى ونجله "مصطفى ع . ش . ج" 13 سنة طالب مصاباً بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد اليسرى يقيمان بدائرة القسم وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال الأول إتهم زوجته "ثريا . م . ى . م" 27 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية وحال تدخل نجلهما المذكور المصاب الثاني للفض بينهما حدثت إصابته وأيد الثاني ما جاء بأقواله.

تم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة [سكين] وبمواجهتها أقرتا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.