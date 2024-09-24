جامعة الفيوم تحتفل بتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين

تنظم جامعة الفيوم غدا الأربعاء احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، بالتعاون مع اللجنتين الرياضية والنقابية ونادي أعضاء هيئة التدريس (اللجنة الاجتماعية).

تقام الاحتفالية فى الحادية عشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة. تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة.

متابعة المدارس فى اطسا

ومن جهة أخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، وتشيد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

تابعت وكيل الوزارة، عددًا من المدارس خلال الجولة الميدانية المفاجئة صباح اليوم، ومنها مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي.- مدرسة الشهيد شعبان سامى الابتدائية. - مدرسة الفتح الإعدادية بنين.- مدرسة تطون الابتدائية.

أكدت وكيل الوزارة خلال الجولة الميدانية بالمدارس انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة، والالتزام بالكثافات المقررة. كما ناقشت الدكتورة أماني قرني الطلاب داخل الفصول الدراسية، وقدمت لهم التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق النجاح والتفوق، وتحقيق رفعة وطننا الغالى كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر الحبيبة.

أكدت وكيل الوزارة ضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب.

كما تفقدت وكيل الوزارة، الفصول الدراسية وغرف الأنشطة ودورات المياه وحنفيات مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها ونظافتها، وكذلك تفقدت غرفة الزائرة الصحية، وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة ابنائنا وتوفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة لهم.