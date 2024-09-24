لصوص القاهرة فى قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات ومنها.

سقوط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" ، وبحوزته (كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر – سخان غاز – عداد مياه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (8) وقائعسرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

وضبط (حارس عقار) بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وبحوزته (عددمن المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر") حال قيامه ببيعها لأحد محلات المشغولات الذهبية ، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليهاتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بأسلوب "القطع والسحب"، وعُثر بحوزتهم على (كمية من الكابلات الكهربائية خاصة بأعمدة الإنارة وزنت 500 كيلو جرام –الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) .. وإعترفوا بإرتكاب عدد (3)وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

و ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقةالمساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما القي القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله (سيىء النية "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) .

وضبط (عاطل) لقيامه بسرقة بعض(المشغولات الذهبية ، هاتف محمول ، جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق ، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عملائه "سيئى النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات