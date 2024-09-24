تفاصيل القبض على المتهمة بإنهاء حياة طفل جيرانها وتهشيم جمجمته بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من إلقاء القبض على سيدة متهمة بقتل طفل جيرانها وإلقاء جثته على سطح المنزل الخاص بها، بعد أن هشمت راسه بقطعة خشب بمركز قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل تغيب عن منزله لساعات، و بالبحث عليه عثر عليه جثة هامدة أعلى سطح منزل جارته، وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس وعض فى الجسم .

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة تعدى وفاء.م.ع، تبلغ من العمر ٢٦ عاما، جارة المجني عليه، بعدما تعدت عليه بقطعة خشبية على رأسه ما تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، ثم ألقته أعلى سطح منزلها قبل أن تعثر أسرته على جثته.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل صغير يدعى حمزة أحمد العمري عمره ٣ سنوات ونصف، ملقاه أعلى سطح منزل وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس، وعض فى الجسم ، بمركز شرطة قنا.

تم ضبط المتهمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.