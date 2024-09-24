أعراض النزلات المعوية.. الأسباب وطرق الوقاية

تُعتبر النزلات المعوية من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي تنجم عادةً عن التهاب في الأمعاء نتيجة العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وتؤثر هذه الحالة على الأفراد من جميع الأعمار، وتتسبب في مجموعة من الأعراض المزعجة التي تؤثر على نوعية الحياة، وفيما يلي نقدم لك أعراض النزلات المعوية، وأسبابها، وطرق الوقاية منها لضمان الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.





أعراض النزلات المعوية

1. الإسهال:

زيادة في عدد حركات الأمعاء مع براز رخو أو مائي.

2. القيء والغثيان:

قد يعاني المريض من شعور بالغثيان أو الرغبة في القيء.

3. آلام البطن:

الشعور بألم أو تشنجات في منطقة البطن.

4. الحمى:

قد ترتفع درجة الحرارة في بعض الحالات.

5. فقدان الشهية:

عدم الرغبة في تناول الطعام.

6. الجفاف:

في حالات الإسهال الشديد، قد يحدث جفاف نتيجة فقدان السوائل.





أسباب النزلات المعوية

1. العدوى الفيروسية:

مثل الفيروسات المعوية (Norovirus وRotavirus) التي تعد من أكثر الأسباب شيوعًا.

2. العدوى البكتيرية:

مثل السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي، وغالبًا ما تكون نتيجة تناول طعام ملوث.

3. تناول الطعام الملوث:

تناول أغذية غير مطبوخة جيدًا أو ملوثة بالمياه.

4. التعرض للملوثات البيئية:

مثل الجراثيم الموجودة في الأماكن العامة أو مياه الشرب الملوثة.





طرق الوقاية من النزلات المعوية

1. الممارسات الصحية:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خاصةً بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

2. تجنب الأطعمة الملوثة:

الحرص على تناول الأطعمة المطبوخة جيدًا وتجنب تناول الأطعمة النيئة أو الملوثة.

3. شرب الماء النظيف:

التأكد من نقاء مياه الشرب وتجنب المياه غير الموثوقة.

4. تلقي التطعيمات:

مثل لقاح الروتا الذي يقي من النزلات المعوية الناجمة عن فيروس الروتا.

5. تجنب التلامس مع المرضى:

الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض النزلات المعوية.

تُعتبر النزلات المعوية مشكلة صحية شائعة يمكن الوقاية منها من خلال اتباع عادات صحية سليمة، ومن المهم التعرف على الأعراض المبكرة والتعامل معها بجدية لتجنب تفاقم الحالة.