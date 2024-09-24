17 مشروعًا فائزًا من المشروعات الخضراء الذكية فى شمال الصعيد بالفيوم

اكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم أن المحافظة شرفت باستضافة مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية فى محافظات شمال الصعيد فى مراحله الثلاث وان المؤتمر يقام تحت رعاية الرئيس الجمهورية لتشجيع المجتمع المصرى على الابداع وتقديم مشروعات متعددة المستويات تواكب ما يحدث فى العالم من تغيرات مناخية وان هناك إقبال كبير من مختلف فئات المجتمع الذين يشاركون بافكار ونماذج مختلفة تسمح لأصحاب الأفكار بتطبيق إبداعاتهم وتوفير الدعم لها.

17 مشروعا فى المراحل الاولى

واضاف ان هذا المؤتمر يشهد تقديم 17 مشروعا وصلوا الى المراحل الاولى وان هناك افكار وابداعات فى الـ 27 محافظة تستحق الاشادة والتكريم وناشد المحافظ طلاب الجامعة والخريجين للمشاركة بافكارهم فى المشروعات .

واشار الى ان المؤتمر فى نسخته الاولى شهد العديد من المشروعات الزراعية الرائدة وفى نسخته الثانية تم تنفيذ عدد من المشروعات التى كانت قابلة للتنفيذ والتوسع .جاء ذلك خلال فاعليات فاعليات مؤتمر توزيع جوائز الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات شمال الصعيد "الفيوم- بنى سويف- المنيا" ، والذي يقام فى احد الفنادق على شاطئ بحيرة قارون الفيوم. ويشهد الحفل تتويج عدد من المشروعات والشركات والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم وبلال حبشى نائب محافظ بنى سويف والدكتور محمد محمود أبو زيد نائبا عن محافظ المنيا وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم .

حصدت العديد من الشركات والمؤسسات الفيومية جوائز تقديرية في مختلف فئات المسابقة، مما يؤكد ريادتها في مجال المشروعات الخضراء. من أبرز الفائزين: شركة الفيوم للنقل الذكي، والفارس للتنمية الزراعية، وشركة كفوف، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية المستدامة.

أولت المسابقة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، حيث فازت عدة مبادرات ومشروعات تسعى إلى تمكين المرأة ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ.

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