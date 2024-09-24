تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد العين.. صالح الشهري في الهجوم

استقر المدير الفني لوران بلان على تشكيلة الاتحاد المتوقعة التي سيدخل بها مباراة اليوم ضد العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يدخل فريق الاتحاد المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث تقام على ملعبه ووسط جمهوره، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

على الجانب الآخر يأمل فريق العين تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل من أمام الاتحاد المدكك بالنجوم، حيث ستكون مهمته صعبة في لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، حسن كادش، ميتاج.

الوسط: نجولو كانتي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي.

الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، أحمد الغامدي.

موعد مباراة الاتحاد والعين والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الاتحاد ضد العين في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين فارس عوض ومحمد حسن أضرضور.