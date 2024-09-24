جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والتي تشهد إقامة عددًا من المواجهات القوية والمنتظرة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

الهلال ضد البكيرية ..

يستعد فريق الهلال لمواجهة البكيرية مساء اليوم على ملعب نادي البكيرية ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

الفتح ضد الجبلين .. ستنطلق الساعة 6:45 مساءً على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية.

الاتحاد ضد العين ..

يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه العين في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب ضد الخلود .. ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم، وستنقل عبر قناة SSC HD بصوت المعلق عبدالله الحربي.