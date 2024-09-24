الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إطلاق 65 صاروخًا من لبنان على شمال إسرائيل.. وإصابة سيدة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه رصد أكثر من 65 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح، ما تسبب في إندلاع حرائق متفرقة وإصابة سيدة.

txt

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته

txt

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق أهدافه

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان للجيش القول إن نحو 10 صواريخ أطلقت على مناطق شرق حيفا، واعترضت الدفاعات الجوية العديد منها.

وقال مسعفون إن شظايا صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية أصابت امرأة تبلغ من العمر 58 عاما بجروح طفيفة حيث تم نقلها إلى المستشفى فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة كريات شمونة.

وتأتي هذه الهجمات بعد إطلاق صاروخين على نهاريا في وقت مبكر من صباح اليوم، و20 صاروخًا آخر تم إطلاقها خلال الليل على وادي يزرعيل، ليصل إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت اليوم إلى ما يقرب من 90 صاروخًا. وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في الجليل السفلي.

مواد متعلقة

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق أهدافه

ننشر القصة الكاملة للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وغلق المجال الجوي

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

بن غفير لنتنياهو: مر أسبوعان على مقتل المحتجزين بغزة دون رد الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين تحطم في الجو

الجيش الإسرائيلي يؤكد التزام هاليفي بقيادة الحرب

انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم طولكرم بعد عملية عسكرية موسعة

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عقب مجزرة المواصي

الجريدة الورقية