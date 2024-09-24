اتحاد جدة في مهمة سهلة أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

يبدأ اتحاد جدة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بمواجهة العين السعودي ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويدخل الهلال المباراة أمام العين طامحاً في الفوز ومصالحة جماهيره لتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام منافسه فريق الهلال في بطولة دوري روشن بينما يطمح العين في مفاجأة، وتحقيق نتيجة إيجابية له في البطولة والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب.

موعد مباراة الاتحاد والعين..

تنطلق صافرة مباراة الاتحاد والعين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة بين الاتحاد والعين، عبر فضائية SSC الناقل الحصري لبطولة كأس خادم الحرمين.

ويتمتع الاتحاد بتشكيلة قوية تضم العديد من النجوم المحليين والدوليين، مما يجعله المرشح الأبرز للفوز في هذه المباراة. من المتوقع أن يعتمد المدرب على تشكيلته الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل إلى الدور التالي.

من جهة أخرى، يسعى فريق العين لتحقيق مفاجأة وإقصاء الاتحاد من البطولة.

على الرغم من الفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين، إلا أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت. سيحاول العين استغلال أي فرصة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية وإثبات جدارته في هذه البطولة.

تعد هذه المباراة فرصة مثالية لجماهير الاتحاد لمؤازرة فريقهم ودعمه في مشواره نحو تحقيق اللقب.

كما ستكون فرصة لجماهير العين لمشاهدة فريقهم وهو يواجه أحد أقوى الفرق في المملكة.