المقاولون 2007 يفوز على الزمالك بثلاثية في انطلاق منافسات دوري الجمهورية

في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الجمهورية حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2007 الفوز على فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز يوسف صابر هدفان ، بينما سجل أدهم أحمد الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تألق اللاعبين وزاد حارس المرمى مصطفى سامي عن مرماه ببسالة ليحافظ على فوز الفريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 .

يقود الفريق الكابتن أحمد سعيد مديرا فنيا ويساعده الكابتن رامي سعيد مدرب والكابتن سيد جاد مدرب حراس مرمى والكابتن محمد صبري مخطط أحمال وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي علاج طبيعى إسلام سعد .