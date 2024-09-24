سيارة تصطدم بشخص أثناء عبوره الطريق

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

وفى واقعة أخرى، أسفرت الحملات عن ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين كرهاً عنه وتهديده باستخدام سلاح أبيض"تم ضبطه" والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

في سياق مغاير، عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد جزار وعامل خردة وكهربائى بالسجن المؤبد لاتهامهم باستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و "محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و "محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الاتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.

وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة " دون مسوغ قانوني.