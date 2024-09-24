الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حصول ٣ مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من الـ GAHAR

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول ٣ مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

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أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التي حصلت على الاعتماد هي مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية حيث حصل على الاعتماد الكلي كأول مركز يحصل على الاعتماد الكلي من المستشفيات التابعة للأمانة ،كما حصل مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط على الاعتماد المبدئي، وحصل مركز أورام دار السلام على الاعتماد المبدئي للسنة الثانية على التوالي ولمدة عام.

من جانبها لفتت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه باعتماد المستشفيات الثلاث ، يصبح إجمالي عدد المستشفيات والمراكز الحاصلة على الاعتماد ١٦ مستشفى،لافتة أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل وفق خطة متكاملة للتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية المقدمة،وفق معايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دولياً من الإسكوا ، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية.
 

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