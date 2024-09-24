رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جامعة جوان دونج الصينية

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، يوهاي فينغ رئيس جامعة جوان دونج للتجارة والاقتصاد بالصين، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي والتعليم والتبادل الطلابي.

ضم وفد جامعة جوان دونج للتجارة والاقتصاد الصينية، عمداء كليات الاقتصاد والتكنولوجيا، واللغات، والإنسانيات والنشر، بحضور الدكتورة رحاب صبح مديرة معهد كونفوشيوس ورئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وتناول اللقاء، النقاش حول تعزيز أوجه التعاون الاكاديمي ودراسة الترتيب لمذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب بما يتيح لهم فرصة أمام التفاعل مع الثقافات الأخرى.

جامعة القاهرة تمتلك علاقات قوية مع الصين

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالوفد معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة جوان دونج الصينية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تضم 28 كلية و167 مركزًا بحثيًا وخدميًا تقدم خدماتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تمتلك علاقات قوية مع العديد من الجامعات الصينية، ويوجد بها معهد كونفوشيوس الذي يُعد أحد أهم المعاهد المختصة بتعليم اللغة الصينية، ويُعقد بداخله الملتقيات والندوات المشتركة بين الجانبين المصري والصيني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى الرغبة في تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد بالتزامن مع زيادة حجم الاستثمارات الصينية داخل مصر في إطار التعاون بين الدولتين.

وأعرب يوهاي فينغ رئيس جامعة جوان دونج للتجارة والاقتصاد بالصين، عن سعادته لوجوده داخل جامعة القاهرة العريقة التي تُعد أقدم الجامعات في المنطقة وأكثرها تميزًا، مشيرًا إلى رغبته الشديدة في التعاون مع جامعة القاهرة من خلال إنشاء درجات علمية مزدوجة في اللغات والاقتصاد والعلوم الإنسانية والفنون.

وفي نهاية اللقاء، وجه يوهاي فينغ، الدعوة لرئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة جوان دونج للتجارة والاقتصاد والاطلاع علي كلياتها والنظم التعليمية بداخلها، كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين.