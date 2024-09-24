أهالي مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. "خبز التموين سيئ"

استنجد أهالي مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من سوء رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات من حيث الحجم والوزن وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، متهمين مفتشي التموين التموينية بالمحافظة بالتواطؤ مع أصحاب المخابز.

وقال خالد ابراهيم أحد أهالي سكان مدينة المستقبل، إن عدد كبير من المخابز بالمدينة أصبح فيها رغيف الخبز من 50 ل 60 جرام، وغير مطابق للمواصفات نهائيًا، حتى أصبح رغيف الخبز كطعام للحيوانات، وتقدمنا بعدة شكاوى لمديرية تموين الإسماعيلية ومفيش حد عبرنا.



وأكد أهالي مدينة المستقبل بالإسماعيلية، على وجود خبز لا يصلح للاستخدام الآدمي، في عدد كثير من مخابز المدينة، وإن نوعية الخبز المنتج من المخابز سيئة للغاية ومفتش التموين هدفه الرئيسي الحصول على الخبز الخاص به بعد تنقيته، مشيرين إلى أن الخبز ناقص الوزن ولونه غامق ولا نعرف ما الأسباب التي أدت إلى سوء رغيف الخبز المدعم.

وأضاف محمود عاطف ، أن معظم مخابز مدينة المستقبل أصبحت تنتج خبز سيئ ولا يصلح للتناول كطعام، وأصبح حال جميع مخابز المستقبل نفس الحال، وإن كثير من أسر وأهالي مدينة المستقبل يرفضون تناول هذا النوع من الخبز البلدي المدعم بسبب رداءته خوفًا بأنه إذا تناوله ربما يسبب لهم الأمراض، مؤكدًا أنه يتم تصنيع خبز خاص لمفتشي التموين من حيث الجودة والوزن لذا يتغاضون عن تلك المخابز.



وطالب أهالي سكان مدينة المستقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بالتفتيش المفاجئ والغير معلن علي مخابز مدينة المستقبل، وذلك للوقوف أرض الواقع لما وصل ليه رغيف الخبز والذي أصبح 50 جراما.