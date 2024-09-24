خلافات الميراث.. ضبط شقيقين شرعا في التخلص من نجل عمومتهما بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا برش خرطوش بالبطن وكدمة بفروة الرأس تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب بسلاح ناري وعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "عبد المنعم . م . ع . ع" 50 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالبطن وكدمة بفروة الرأس .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجلي عمومته كلاً من :- "بسام . م . م . م" 22 سنة عامل وشقيقه "كريم . م . م . م" 24 سنة عامل يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح خرطوش كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث .

تم ضبط المتهمان وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثاني [عصا شوم ] وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام عامل زراعي في منتصف العقد الخامس من العمر مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر بأيد اليمنى تعدت عليه زوجته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها بسبب خلافات أسرية وحال تدخل طفلهما في الثالثة عشرة من عمره لفض المشاجرة أصيب بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد يقيمون بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وجرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول كل من :- "عادل . ش . ج . د" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمنى ونجله "مصطفى ع . ش . ج" 13 سنة طالب مصاباً بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد اليسرى يقيمان بدائرة القسم وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال الأول إتهم زوجته "ثريا . م . ى . م" 27 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية وحال تدخل نجلهما المذكور المصاب الثاني للفض بينهما حدثت إصابته وأيد الثاني ما جاء بأقواله .

تم ضبط المتهمة والآداة المستخدمة "سكين" وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .