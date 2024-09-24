خطأ شائع عند الغسيل يسبب تلف ملاءات السرير .. تعرف عليه

يبدو غسل ملاءات السرير مهمة سهلة لكن الخبراء كشفوا خطأ بسيط يمكنه أن يسبب تلف ملاءات الفراش.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، حذر خبير في العناية بالأثاث من أن الإفراط في استخدام المنظفات أو منعمات الأقمشة قد يؤدي إلى تلف البياضات.

ونصح نيك شاكلوش بغسل البياضات مرة واحدة في الأسبوع والابتعاد عن مجففات الملابس بأي ثمن، وأضاف: "قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن الكثير من الناس يغسلون أغطية الأسرة بشكل خاطئ أولاً، لا يغسلون الأغطية بشكل كافٍ. فنحن ننام في أسرّتنا لمدة ثماني ساعات تقريبًا في الليلة، وهذا يعني أننا نقضي الكثير من الوقت هناك على مدار الأسبوع.

كشف الخبير عن سبع قواعد ذهبية للفراش المريح، مسلطًا الضوء على أهمية التوفير في استخدام المنظفات ومنعم الأقمشة. ونصح بأن الإفراط في استخدام المنعم قد يؤدي إلى "بقايا شمعية" تجعل ملاءاتك أقل راحة

كما أكد على ضرورة التحقق من تعليمات الغسيل الموجودة على أغطية السرير، حيث قد تكون هناك إرشادات صارمة بشأن درجة الحرارة التي يتعين عليك الالتزام بها.

وشدد نيك على أهمية تجنب تجفيف الملاءات، وأضاف: "بمرور الوقت، تتسبب المجففة في فقدان الملاءات نعومتها، مما يؤثر سلباً على ملمسها". كما أوصى بغسل الفراش بشكل منفصل والتأكد من إغلاق غطاء اللحاف، ومنع أكياس الوسائد من الاختباء بداخله أثناء دورة الغسيل، والتأكد من تنظيفه بالكامل.

وركزت نصيحة نيك الأخيرة على تكرار غسل ملاءات السرير، مما يؤكد تأكيده السابق على ضرورة القيام بذلك أسبوعيًا - وهو أمر ضروري نظرًا للوقت الذي نقضيه متلاصقين كل ليلة. وأوضح: "يغسل أغلب الناس ملاءات السرير مرة كل أسبوعين، لكن هذا ليس كافيًا. فنحن ننام في سريرنا لمدة ثماني ساعات في الليلة، أي 56 ساعة طوال الأسبوع على نفس ملاءات السرير.

وأضاف"نحن جميعًا نتعرق طوال الليل، وهذا بالإضافة إلى تراكم عث الغبار يجعل أسرّتنا أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، ولهذا السبب يجب غسلها مرة واحدة في الأسبوع."