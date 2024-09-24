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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أسامه عرابي: مباريات القمة مليئة بالضغوط ونسبة فوز الأهلي 70%

أسامة عرابي
أسامة عرابي

أكد أسامه عرابي لاعب النادي الأهلي السابق، أن مباريات القمة دائمًا تكون مليئة بالإثارة والضغوط على الفريقين، ولا تخضع للتوقعات.

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وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما يميز الأهلي أنه في حالة استقرار فني منذ موسمين تقريبًا، والصفقات الجديدة قادرة على تعويض الغيابات".

وأضاف أسامه عرابي: "التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي، ثابت في الفترة الأخيرة، وتشكيل مباراة جورماهيا الكيني، في دوري أبطال إفريقيا هو الأقرب".

واختتم: "من الصعب أن يشارك كل الصفقات الجديدة في المباراة، والزمالك داخل الملعب سيكون شرس بكل تأكيد، وفي حال مشاركة شحاته بجانب دونجا سيصعب المهمة على الأهلي، ونسبة فوز الأهلي 70%".

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