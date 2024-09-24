عضو اللجنة الأولمبية: الزمالك لم يوضح موقف فتوح القانوني ورفضنا سفره إلى السعودية

قال اللواء شريف القماطي عضو اللجنة الأولمبية المصرية، أن نادي الزمالك لم يرد على طلبات اللجنة الأولمبية بشأن أحمد فتوح خلال الساعات الماضية.

إقرأ أيضًا..

وتابع اللواء شريف القماطي، خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أرسلنا لنادي الزمالك لمعرفة الوضع القانوني لفتوح،اللاعب خرج بكفالة ولا نعلم وضعه القانوني وطلبنا اثبات من الزمالك بأحقيته في السفر؛ ولن نوافق على استخراج قرار وزاري يتضمن اسمه قبل توضيح موقفه من جانب ناديه".

وأضاف:" القرار يخرج من اللجنة الاولمبية ويتم اعتماده من جانب وزارة الشباب والرياضة لذلك طلبنا إثبات رسمي من نادي الزمالك بموقف اللاعب القانوني من السفر".

وأختتم :"الزمالك أرسل لنا قائمه أولى يتواجد بها أحمد فتوح ومن ثم تم إرسال قائمة جديدة بدونه، بسبب طلبنا بإرسال ما يفيد بموقف فتوح القانوني".