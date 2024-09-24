شرطة الاحتلال تعتدي على الحريديم المحتجين بعنف مفرط

وثقت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الحريديم المحتجين بعنف مفرط.

طائفة الحريديم المتشددة



في هذه المرة، حرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وشباب من طائفة الحريديم المتشددة، وتظهر فيها استعمال الشرطة الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد عدد من المحتجين الإسرائيليين، وذلك حسبما صرح الإعلامي عمرو خليل.



وقال: “الحريديم يحتجون دائما على قانون التجنيد الإلزامي وإجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما رفضته قيادات الحريديم والقيادات المتدينة وكبار الحاخامات في إسرائيل، ما أدى إلى تفاقم الصدامات بين الطائفة والشرطة الإسرائيلية”.