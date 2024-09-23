وكيل ميكالي: رغبته كانت الاستمرار في مصر.. ولم نتفاوض مع الزمالك نهائيا

تحدث كايو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن كواليس تجديد عقده مع الاتحاد المصري وتوليه تدريب منتخب 2005.

وقال زيلر في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "اجتمعت أمس مع الاتحاد المصري لمناقشة أمر تجديد العقد وكان هناك العديد من البنود التي اتفقنا عليها".

وتابع: "المفاوضات توقفت في أحد الأوقات من جانب الاتحاد المصري، ولكن كان علينا إحترام الأمر وأيضا دراسة العروض المقدمة إلى المدرب".

وأضاف: "لم يحدث ونتفاوض مع الزمالك نهائيا سواء قبل الأولمبياد أو بعدها، ولم نتلقى اتصالات حتى من النادي".

وواصل: "ميكالي رغبته الاولى كانت الاستمرار في مصر، هو يشعر بالراحة هنا، ويؤكد دائما أن هناك لاعبين مميزين هنا ويمكنه الاستفادة منهم".

وأتم وكيل ميكالي حديثه: "لم يحدث وأن طلب ميكالي أو عرض عليه فكرة تدريب المنتخب المصري الأول، والاتفاق من البداية كان واضحا وصريحا".