الهيئة العامة للرعاية الصحية..

فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل - بتكثيف المرور الدورى على المنشآت التابعة للهيئة، تفقد الدكتورأيمن رخا مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء مركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء.

زيارة مسائية لتفقد سير العمل بمركز طب أسرة المنشية بجنوب سيناء..

تابع فى الزيارة سير العمل وانتظامه بالمركز، كما تفقد العديد من الأقسام المختلفة والعيادات التخصصية بالإضافة إلى التسجيل الالكتروني، ومتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والتشديد على توافرها.

استمع خلال الزيارة إلى بعض آراء المترددين على المركز حول الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى التزام الاطقم الطبية والإدارية فى تلبية احتياجاتهم.

رافقه فى الزيارة الدكتور أحمد عبد المنعم - مدير إدارة المكتب الفنى ، والدكتور عزت عصام - مدير إدارة النظم والتحول الرقمى".

تحرير 91 محضرا خلال حملة تموينية بجنوب سيناء…

وفي سياق أخر - شنت الإدارة الرقابية بمديرية التموين بجنوب سيناء، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، نويبع"، لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات التي تقدم للمواطنين والسائحين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، وإشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين.

و أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضرًا متنوعًا، بواقع 7 محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات عجن بالمخابز البلدية، ومحضر غش تجاري بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لوجود زيت طعام مستعمل، ومحضر ضبط، والتحفظ على 1.5 طن زيت طعام يعاد استخدامه.



كما تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة بكمية قدرها 15 كيلو لحم ضأن، ومحضر انتهاء صلاحية لزيوت محركات سيارات، ومحضر ضبط 100 كيلوجرام سكر مجهول المصدر، و5 محاضر ضبط سجائر مجهولة المصدر، بإجمالي مضبوطات 400 علبة سجائر، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر، و30 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و37 حضر عدم حمل شهادة صحية.