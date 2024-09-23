فوز تعليم جنوب سيناء بـ3 مراكز في التنمية الموسيقية

فازت مديرية تعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم بثلاث مراكز متقدمة في تقييم مراكز التنمية الموسيقية.

والتي أقيمت برعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وإشراف عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم وأماني سامي جيد موجه عام التربية الموسيقية.

وحصل مركز قدرات إدارة شرم الشيخ التعليمية على المركز الثالث جمهوري في مسابقة العزف الجماعي تحت اشراف علا عبدالسلام موجه الموسيقي قام بتدريب الطلاب محمد عبدالغنى.

كما حصل مركز قدرات مدرسة الزهور الابتدائية إدارة طور سيناء التعليمية على المركز الثامن جمهوري في مسابقة المدارس الخالية.

وقام بتدريب الطلاب كلا من:- آمال زكى عمر وجيهان محمود بكرى وايمان يوسف أمين.

فيما حصد مركز قدرات إدارة شرم الشيخ التعليمية على المركز الخامس عشر جمهورى في مسابقة المواهب.

وأكد عادل عبدالرحمن وكيل المديرية، أن تعليم جنوب سيناء، أصبح ينافس بقوة على الصدارة في كافة الأنشطة والمجالات، وأكد مواصلة كل الدعم لأنشطة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.

وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشرى وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.

وأشار إلى أهمية دور التربية الموسيقية في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.