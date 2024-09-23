بدء تنفيذ مشروع محطة معالجة كرم عمران بقنا

إعتمد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الاثنين، المحضر الخاص باستلام موقع محطة معالجة الصرف الصحي بكرم عمران والبدء الفعلي لتنفيذ مشروع محطة المعالجة مع الشركة المنفذة للمشروع وممثلي استشاري التصميم والاشراف على التنفيذ (موت ماكدونالد) والسادة المعنيين بالشركة.

وأكد عرفة على ضرورة البدء الفوري للتنفيذ وتذليل كافة العقبات وذلك من خلال عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تقدم المشروع و على ضرورة التزام الشركة المنفذة بكافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ومراعاة المواعيد المقررة للمشروع مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التنفيذ .

كما أكد ممثل الشركة المنفذة التزامه بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة للمشروع وتسريع وتيرة الأعمال بجودة عالية.

محافظ قنا يشارك بمؤتمر إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر في نسخته الثالثة….

شارك الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، في فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمنعقد بمحافظة الاقصر ، بحضور كلا من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، وأيمن الشريف سكرتير عام محافظة أسوان، و ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية المحلية ، وأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بإختيار، وتقييم المشروعات بالمحافظات الأربعة، وأصحاب المشروعات المتأهلة للتقييم النهائي.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مثمنا دور ودعم وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في استمرار المبادرة، و مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية ، والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات ، كان له دور كبير فى إطلاق الدورة الثالثة للمبادرة لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الإستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية ، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها المبادرة .

وأكد محافظ قنا، علي ضرورة استمرار دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدوار على مدار العام، والتنسيق مع وزاتى التخطيط والتنمية المحلية والجهات المعنية المساعدة فى تطبيق المشروعات الفائزة، بالإضافة الي تبنى المحافظات لفكر ونهج المشروعات الخضراء الذكية حتى تكون جميع مشروعات التنمية المحلية مشروعات خضراء ذكية مثل ( الاسواق ـ المشروعات الخدمية ـ الرصف ـ الإنارة ) حتى يكون البعد الذكى والبعد الاخضر جزء لا يتجزأ من المشروعات التنموية .

و أشاد محافظ قنا، بالمشروعات التي تقدم بها أبناء المحافظ ، مشيرا إلي أن عدد المشروعات التي تقدمت خلال الدورة الثالثة بلغت ٢١٠ مشروع ، وبلغ عدد المشروعات التي استوفت اشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة ٣٥ مشروعا، حيث تم تصعيد ١٨ مشروع منهم للتقييم النهائي .

وفى ختام كلمته قدم محافظ قنا التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنيا لهم التوفيق فى التقييم النهائي علي مستوي الجمهورية .

وفي بداية كلمته أعرب محافظ الأقصر عن سعادته لإستضافة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للعام الثالث علي التوالي ، مؤكدا أن إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة يأتي تأكيدا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى من أهدافها مواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية، وذلك من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونه والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، فقد تبنت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين مما يعكس تأكيد الدولة على جدية التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات خضراء ذكية ذات أثر ، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات .

ومن جانبه أكد سكرتير عام محافظة أسوان، أن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات للتوعية بأهمية المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية لها ، موضحا بأن إعلان المشروعات الفائزة فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، يُعد بداية لتعظيم الاستفادة وتنمية تلك المشروعات ، مشيرًا إلى أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ، ولن نتوقف عند ذلك ، بل سنقوم بدراسة كل المشروعات المقدمة بكل جدية ، والعمل على تحويلها إلى طاقات نور وعلامات مضيئة لشبابنا المكافح.

وقال منسق المبادرة بمحافظة سوهاج أن الحكومة المصرية أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ، إيماناً بدور مصر وحرصها على مجابهة التغيرات المناخية والحد منها كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، وفي إطار ذلك قامت محافظة سوهاج بإعداد إستراتيجية التغيرات المناخية ٢٠٥٠ والخطة التنفيذية لها بمنهجية ذات نهج شامل وتشاركي مجتمعي ، حيث تضمنت الإستراتيجية رؤية المحافظة والتي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي (الفرص الاستثمارية والتحديات الاقتصادية ) .

كما تتضمن الإستراتيجية تقييما دقيقا للآثار البيئية السلبية وإجراءات التخفيف لها وكافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل القطاعات بالمحافظة ، لافتا إلي أن عدد المشروعات التي تقدمت خلال الدورة الثالثة من المبادرة بلغت ١٤٤ مشروع ، منها ٢٩ مشروع استوفت شروط ومعايير المبادرة ، و بلغ عدد المشروعات المتأهلين للتقييم ١٤ مشروع.

وعقب ذلك استمع الحضور إلي عرض تفصيلي قدمه منسقي المبادرة بالمحافظة الأربعة ، حول المشروعات التي تم تقديمها علي منصة المبادرة ، و مراحل ومعايير التقييم ، والمشروعات التي استوفت الشروط ، والمشروعات التى تأهلت للتقييم النهائي، كما تضمنت العروض شروح موجزة عن المشروعات المتاهلة وآلية عملها ، و أهدافها ، و مدي توافقها مع أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

وفي الختام قام محافظ قنا و محافظ الأقصر بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة عن كل محافظة، و تسليمهم دروع وشهادات تقدير.